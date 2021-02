Por falta de agua, protestan en las oficinas de CAPAMA

Cansados por no tener suministro de agua potable en sus casas, habitantes de varias colonias populares y comunidades rurales de Acapulco se manifestaron de manera pacífica en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

Any Sánchez Pineda, del Colectivo de Organizaciones Solidarias, dijo que hay lugares donde desde hace tres años no se tiene el servicio, por lo que consideró que es justo que se dote del vital líquido porque hacen un sacrificio económico para poder tener agua a través de pipas.

"Todos los que estamos aquí tenemos varios meses sin el servicio de agua, pero los recibos de la CAPAMA sí llegan y con tarifas elevadas, por lo que ya es justo que se nos haga caso en esta problemática", expresó.

"Todos los que estamos aquí tenemos varios meses sin el servicio de agua, pero los recibos de la CAPAMA sí llegan y con tarifas elevadas, por lo que ya es justo que se nos haga caso en esta problemática", expresó.

Manifestó que desde hace tiempo todos hacen un gran esfuerzo para poder tener agua en sus casas, han llegado a pedir hasta prestado para pagar las pipas o para comprar garrafones y cubrir sus necesidades, sobre todo en estos momentos de pandemia.

Sánchez Pineda indicó que entre las colonias donde no tienen agua potable se encuentran la Benito Juárez, Guadalupe, Victoria, Lázaro Cárdenas, Ex Campo de Tiro, así como las comunidades de El Kilómetro 42, La Sierrita, Xaltianguis, entre otras.

Los quejosos acusaron que en la CAPAMA los directivos les han negado la atención a la cual como ciudadanos tienen derecho.

Aseguraron que ya no están dispuestos a manifestarse de manera pacífica, por lo que si no hay respuesta saldrán a las calles para demandar un servicio que por ley se les debe brindar.