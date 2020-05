Por emergencia sanitaria, disminuye donación de sangre en bancos del IMSS

La emergencia sanitaria por el Covid-19 provocó la disminución en la donación de sangre en los bancos del IMSS, ante ello esta institución llamó a los ciudadanos a acudir y donar el vital líquido que ayuda a muchos pacientes, en especial a quienes padecen algún tipo de cáncer.

A través de un comunicado, el director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, Gamaliel Benítez Arvizu, informó que, la captación de sangre tras el inicio de la pandemia disminuyó hasta en un 60 por ciento de lo que normalmente recolectaban. Estado Reporta SSA más de 800 contagios de Covid-19 en Guerrero

Benítez Arvizu, dijo que en el banco de sangre se han implementado medidas para que los ciudadanos acudan a donar, como la apertura de citas telefónicas para evitar aglomeraciones, así como filtros sanitarios para identificar personas con posibles síntomas de coronavirus.

“Como unidad de Banco de Sangre no estamos dentro del hospital, no atendemos a pacientes con COVID-19 y la población que recibimos es sana. Cualquier persona es filtrada y si hay algún sospechoso, no inicia el proceso”, afirmó.

Finalmente, explicó que, previo a esta emergencia sanitaria el Banco de Sangre recibía de lunes a viernes en promedio a 150 donadores, mientras que el fin de semana eran cerca de 600. Ahora, la afluencia de gente es aproximadamente de 50 diarios.

Para acudir a los Bancos de Sangre con previa cita, el IMSS pone a disposición de la población en general los siguientes números: 55 55192063 y 55 55383512 de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas. Sábados y domingos de 07:30 a 21:00 horas.