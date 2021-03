Por cuestión moral, Adela Román debe pedir licencia: Morlett Macho

El regidor por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el cabildo de Acapulco, Javier Morlett Macho, dijo que la alcaldesa Adela Román Ocampo por cuestión moral debe de pedir licencia o permiso para contender nuevamente por la candidaturas a la gubernatura, o por la reelección a la alcaldía.

En entrevista, el edil indicó que la ley electoral, así como las reglas que marca el partido Morena, le permiten participar por por la candidatura a la gubernatura y por la reelección.

"Está haciendo algo que no es debido por la moral, pero la ley electoral y el partido de Morena en sus reglas se lo permiten, ante esto no se puede hacer nada; pero si algún regidor en cabildo opina sobre su permiso, la presidenta puede justificar que la ley no la obliga a renunciar a su cargo", expresó.

Morlett Macho refirió que de manera personal considera que la alcaldesa Adela Román debe de solicitar permiso en estos momentos para poder hacer actividades proselitistas. Estado Se apunta Adela Román a participar en selección de candidato a la gubernatura

Por su parte, la regidora por el Partido del Trabajo (PT), María de los Ángeles Elbjorm Trani, dijo que se debe de ser más responsable y definir cuál es el interés: La reelección a la presidencia de Acapulco, o la gubernatura del estado para el próximo proceso electoral.

Dijo que de acuerdo a la ley, hasta el próximo siete de marzo se cumple el término para que todos los aspirantes a cargos de elección popular para el proceso del mes de junio,presenten licencia a sus cargos, sin embargo en el caso de la alcaldesa debería ya de presentar su permiso para dejar el cargo y poder realizar actividades de proselitismo.