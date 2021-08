Por cierre de bares, despiden a 3 mil empleados

Debido al cambio de semáforo epidemiológico color rojo, durante 14 días el 80 por ciento de 300 agremiados a la Unión de Bares, Centros Nocturnos, Restaurantes y Pozolerías de la zona conurbada de Acapulco (UBA) bajaron sus cortinas y con ello 3 mil trabajadores fueron despedidos.

El presidente de la UBA, Álvaro Soriano Ríos comentó que el cambio de semáforo rojo les está pegando muy fuerte, y más aún cuando traían bajas ventas al estar en color naranja, “estamos cerrando muchos negocios ahorita al estar en rojo”. Local Modifican 25 acciones para disminuir contagios y cierran gimnasios

Lo más fuerte, dijo el dirigente empresarial, que los afectados es la clase trabajadora, pues más de 3 mil jóvenes tuvieron que ser despedidos sin goce de sueldo.

“Tenemos que recortar el personal en restaurantes y también en los bares, centros nocturnos y discotecas, eso ya llevan dos años sin abrir y los bares que estábamos abriendo hasta las 11:00 de la noche pues definitivamente durante 14 días vamos a estar cerrados otra vez”, precisó.

Insistió que el semáforo color rojo también les pega en el tema del pago de servicios como agua, luz e impuestos.

Álvaro Soriano, dijo que no es necesario que se vayan al paro de impuestos, pues de por sí no están pagando.

“De hecho no estamos pagando impuestos porque no hay dinero, no es que nos vayamos a paro de no impuestos, es que de hecho no tenemos dinero para pagar”.

Añadió que este sector empresarial está en la disyuntiva, de que si paga los servicios que más les urge, comprar suministros para volver a reactivar los negocios cuando se tenga que abrir o pagar salarios.

Señaló que la economía de este sector empresarial de giros rojos está muy “deteriorada” y aunque quisieran apoyar a los trabajadores no pueden porque no hay ingresos.

“Aunque quisiéramos seguirlos apoyando ya no podemos, ya no hay para seguirlos apoyando. Lamentablemente ya no tienen otra alternativa sino que emigrar a otros estados para buscar empleo y donde haya fábricas por aquí nada más vivimos del turismo y somos prestadores de servicios”, refirió.

“Nos cierran, nos cortan el aforo y no hay de dónde tener ingresos”, insistió el presidente de la UBA.