Policías implicados en detención de periodista no han sido puestos a disposición

A una semana de que elementos de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, detuvieran de manera violenta al reportero del periódico El Sur, Daniel Velázquez, los efectivos de la corporación, no han sido turnados a la comisión de Honor y Justicia.

La síndica de gobernación, María Inés Mendoza Sandoval, afirmó desconocer el tema de la detención del reportero, así como el proceso en el que se encuentran los policías que trasladaron esposado al periodista luego de haberlo detenido sin justificación alguna en un reten sobre la carretera México-Acapulco a la altura de La Cima.

“No tengo información de todo eso, no tenemos nada de eso, pero son policías estatales, yo no me abstengo de hacer algún comentario, hasta que tenga una información bien”, dijo la síndica y presidenta de la comisión de Honor y Justicia en el cabildo de Acapulco.

El pasado jueves 7 de marzo, el reportero del periódico El Sur, fue detenido por policías preventivos luego de bajarlo de un camión de la ruta Hospital en un reten a la altura de La Cima, y por presuntas faltas administrativas que nunca se dejaron en claro, los uniformados lo esposaron y trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública donde lo mantuvieron por las de dos horas.

El pasado 12 de marzo, el periodista, acudió a la Comisión de Derechos Humanos, a presentar una queja en contra del abuso de los elementos policiacos.

Pese a este procedimiento, la síndica de seguridad y presidenta de la comisión de honor y justicia en el ayuntamiento, María Inés Mendoza, aseguró desconocer este tema, así como el proceso en el que se encuentran los elementos.