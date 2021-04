Podrían sancionar a hoteles que hospeden motociclistas y no cumplan medidas sanitarias

Luego de reafirmar que los gobiernos del estado y municipio mantienen su postura de no autorizar el evento del Acamoto 2021, el secretario de Turismo municipal José Luis Basilio Talavera, advirtió que las hospederías donde lleguen motociclistas corren el riesgo de ser sancionados si estos no cumplen con las medidas de prevención sanitarias establecidas en el diario oficial.

En entrevista el funcionario, indicó que todos los propietarios de hoteles, están en todo su derecho de dar hospedaje a los motociclistas, pero si no cumplen con los protocolos, las autoridades van a proceder a las sanciones que marcan la ley en estos momentos de pandemia. Local No habrá eventos si no cumplen protocolos, advierte Turismo municipal

"Las autoridades van a tomar cartas en el asunto, si llegan a los hoteles y no cumplen las medidas pueden poner en riesgo el funcionamiento de las hospederías los motociclistas al no cumplir con las medidas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y los horarios de funcionamiento", expresó Basilio Talavera.

Reafirmó que el gobierno seguirá con su postura de no dar los permisos a los motociclistas para que hagan sus actividades en las avenidas de la ciudad, "deben de entender que estamos en una situación de pandemia de salud pública, y todos están obligados a cumplir con los protocolos de prevención sanitaria para evitar una nueva oleada de contagios de Covid-19".

Dijo que se tiene un acuerdo con los integrantes de la AHETA, para evitar dar hospedaje a los motociclistas que pudieran llegar al puerto pese a la negativa de las autoridad para realizar el evento Acamoto.

Manifestó que este evento que es organizado por dirigentes de asociaciones de motociclistas, es un riesgo de contagio en estos momentos y de mala imagen para este destino de playa.

Los motociclistas, no contribuyen en nada a la buena imagen de Acapulco, sobre todo luego que el evento perdió el objetivo principal que tenía a su inicio.