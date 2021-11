Pobreza y pandemia aumentan desnutrición en menores

El problema de pobreza extrema, la falta de empleos que generen ingresos económicos para miles de familias y la pandemia del Coronavirus iniciada el pasado mes de marzo del 2020, han provocado un aumento considerable en el número de infantes con problemas de desnutrición.

De acuerdo a cifras oficiales de la UNICEF , Acapulco cuenta con un total de 810 mil 669 habitantes of the which, 385 mil 812 son hombres y esta cantidad representa un 47.6 por ciento.

Lee también: Intervendrá ONU Mujeres para erradicar venta de niñas: Evelyn

Del total de la población en Acapulco, el 8.4 por ciento lo menores representan de 0 a 4 años de edad, mientras que de 5 a 9 años de edad, son el 8.9 por ciento y de 10 a 14 años de edad representan el nueve por ciento general.

Este sector de la población, son los más afectados debido al problema de la desnutrición que es ocasionada por la mala alimentación generada por la pobreza extrema en la que viven.

La desnutrición infantil, según profesionales de la medicina, afecta a los menores de edad, en su peso, talla y funciones de cada niño que por pobreza tiene una mala alimentación.

La zona rural de Acapulco, es donde se registra el mayor número de casos de menores con desnutrición aguda, por lo que es en estos sitios donde se requiere de la aplicación de acciones y programas que vayan encaminados a disminuir los porcentajes que en la actualidad se tienen.

En las comunidades rurales, se ubica más del 60 por ciento del total de los menores de edad que sufren de desnutrición aguda, mientras que el 40 por ciento restante, se distribuye entre las colonias populares que se ubican en las partes altas de Acapulco.

Menores contribuyen al gasto familiar limpiando parabrisas. / Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Mientras que Acapulco está entre los diez municipios del país con el mayor número de personas en situación de pobreza, Guerrero está entre los seis estados del país con mayor número de casos de desnutrición severa al igual que Chiapas y Oaxaca.

Para contrarrestar el problema de la desnutrición en Acapulco y en el estado de Guerrero, es necesario desarrollar una política de salud pública integral que coordine las acciones y programas para reducir la desnutrición.

Además de apoyar los ingresos económicos de las familias más vulnerables con fuentes de empleo, además de acompañar el cuidado de los niños y niñas en la primera infancia sobre todo en los primeros años de vida.