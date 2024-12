Playa Revolcadero aún no está lista para recibir a vacacionistas

A escasos días de iniciar de manera oficial la temporada de vacaciones de fin de año, playa Revolcadero se encuentra en condiciones deplorables para recibir a turistas.

Prestadores de servicios turísticos de ese punto del puerto de Acapulco, indicaron que desde el paso del huracán John, la zona quedó destrozada y actualmente no se cuenta ni con acceso para que nos turistas, puedan llegar a la zona de playa.

Ernestina Serrano restaurantera, indicó que las condiciones no son las adecuada para que lleguen los turistas, por lo que esperan una temporada de vacaciones no muy favorable para los prestadores de servicios turísticos de playa Revolcadero.

“Después del paso del huracán John, la zona quedó destruida y a la fecha no se ha realizado una sola obra para tener las condiciones que se requieren para esta temporada de vacaciones, en este mes de diciembre no se va a tener una buena afluencia en playa Revolcadero no hay zona de playa y tampoco accesos”, dijo.

Restaurantes y locales destruidos. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

El prestador de servicios turísticos en playa Revolcadero Anastacio Alberto González, manifestó que la peor situación la tendrán los comerciantes, los proveedores de cuatrimotos, caballos y masajistas porque al no haber playa, no podrán realizar sus actividades comerciales.

Dijo que John, provocó que el nivel del mar llegara hasta la zona donde se encuentran los restaurantes, destruyendo los negocios, los accesos y la zona de playa.

Señaló que la zona donde se encontraban los negocios y el principal acceso a la playa, fue devastado por la fuerza del huracán John.

En la zona de playa Revolcadero, fueron más de 30 los negocios entre restaurantes y locales de venta de artesanías de playa, los que fueron afectados por el paso del huracán.

Por su parte la restaurantera Estela González, manifestó que esta temporada de vacaciones de fin de año, no será como otras debido a la falta de turismo que habrá ante la mala situación en la que se encuentra playa Revolcadero.