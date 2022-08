Plataforma Di Di está violando la ley en Acapulco

En Acapulco no hay autorización para el funcionamiento de unidades particulares que presten el servicio público por medio del sistema de plataforma privada Di Di, afirmó el director de la Comisión Técnica de Transportes en el Estado, Arturo Salinas Sandoval.

En entrevista minutos después de haber sostenido una reunión con dirigentes del transporte público en Acapulco, el funcionario advirtió que esta empresa que maneja la plataforma Di Di, está violando la ley, por lo que se procederá a la aplicación de infracciones en contra de unidades que sean detectadas.

"No cuenta con ningún permiso por parte de la dirección general de transportes para que funcione la plataforma, ni tampoco es facultad del ayuntamiento de Acapulco darles el permiso, y esta plataforma no será autorizada en ningún momento por la dirección, porque lejos de ayudar, está provocando problemas entre los mismos transportistas cosa que no se debe de permitir", expresó el funcionario.

Salinas Sandoval, señaló que en Guerrero hay una ley que debe de respetarse y no pueden venir empresas privadas a violarla, además hay tarifas y rutas establecidas por lo que no pueden andar unidades en lugares donde no es su ruta de trabajo.

Advirtió que a partir de este viernes, personal de las delegaciones de Transportes realizarán operativos para detener e infracciones a conductores de unidades privadas que estén dando un servicio de plataforma sin tener los permisos correspondientes.

Estado Ilegal, aumento de tarifas al transporte en la zona Centro

Manifestó que primero serán infraccionados por no respetar la ley y si sigue existiendo reincidencia, serán detenidas y puestas a disposición las unidades.

Insistió que no es facultad del ayuntamiento de Acapulco dar permisos para el funcionamiento del transporte público a través de plataformas privadas.

Indicó que hay conocimiento que este servicio de plataforma está cobrando una tarifa de hasta 85 pesos la mínima cuanto la establecida por las autoridades en menor a 50 pesos.

A la reunión asistieron dirigentes del transporte público de la zona Diamante, del área conurbada, urbana y de la poniente de Acapulco.