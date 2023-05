"Piso parejo", pide Canirac en inspecciones sanitarias

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), pidió a las autoridades de salud y COPRISEG “piso parejo” en sus operativos de sanidad contra restaurantes pues al comercio informal nadie les revisa la preparación de sus alimentos.

El presidente de la Canirac en Acapulco, Enrique Castro Soto comentó que COPRISEG durante sus operativos de sanidad inmediatamente recurre a la multa y recientemente lo hizo contra cuatro restaurantes en Pie de la Cuesta, que aunque no pertenecen a la cámara se les brinda el apoyo jurídico.

“Nosotros estaríamos de acuerdo si esto fuera parejo, pero al comercio informal nadie, absolutamente nadie los revisa y nosotros (los establecidos) nos revisa salsa, proteínas como pollo, filete de pescado, carne, se llevan muestras de diferentes insumos y en el sector informal no”.

Dijo que la COPRISEG está siendo verdugo con estos operativos contra el comercio establecido que aporta con impuestos al estado y se le está dando un trato preferencial al comercio informal.

Empresarios piden a la autoridad que el trato sea igual con el ambulantaje. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

“El comercio informal no tiene trampa de grasa y todo lo vierten al drenaje y no tiene medidas higienes adecuadas y no tienen baños para lavarse las manos y los alimentos y ahí es donde tenemos un problema de salud pública”.

Comentó que estos operativos es una desventaja que tienen como sector formal ante la informalidad, “eso es básicamente nuestra principal molestia donde la COPRISEG no es parejo ”.

Sugirió que las autoridades de salud antes de multar deberían de exhortar si se encuentran alguna irregularidad en verduras o platillo para corregir y si no se cumple pues se sanciona.

Comentó que en los operativos de sanidad que Copriseg y salud hacen a restaurantes se llevan muchas de productos como lo hicieron recientemente en un restaurante donde se llevaron seis piezas de filete de pescado y eso es una cantidad importante de proteína y la venta de un día para un restaurante cuando hay poco turismo.

Explicó que en el filete, salsa y verduras se revisa que este en buenas condiciones y que no traigan alguna bacteria, pero insistió que esta irregularidad se presta más en el comercio informal donde venden en la vía pública, al aire libre y les cae polvo, humo de los vehículos y la COPRISEG ni salud estatal los revisa