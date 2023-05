Pie de la Cuesta vuelve a ser sede del Pride Fest 2023

Con una inversión económica de tres millones de pesos, se realizará del 9 al 11 de junio la segunda edición del Pride Fest 2023, en las playas de Pie de la Cuesta

En conferencia de prensa realizada en un hotel de la costera Miguel Alemán en la que se dio a conocer la cartelera de eventos que se tendrán durante esta festividad, la alcaldesa Abelina López, dijo estar clara de los derechos de todos los sectores y agregó ser una mujer libre de pensamiento.

Indicó que lo que se busca con el Pride Fest 2023, es que la sociedad y el mundo conozca que si hay derechos para todos los sectores de la sociedad, abundó que es una ruta de sensibilizar los derechos de la comunidad LGBT en Acapulco.

Lee también: Entregan uniformes a policías de la Secretaría de Seguridad Pública municipal

“Lo que buscamos es que la sociedad conozca los derechos, porque la preferencia sexual la decide cada quien, y la ruta es visibilizar los derechos de cada una de las personas, esta es la ruta que se tiene con el Pride Fest evento que llegó para quedarse en Acapulco”, expresó la primera edil de la ciudad.

Añadió que su intensión con este evento en Pie de la Cuesta, era iniciar con las primeras bodas igualitarias, pero aún no están los formatos y entonces no se pueden haber bien de manera formal, no hay condiciones para realizarlas y vamos preparando otro evento formal para este proceso.

Ante representantes de organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBT, la presidenta López Rodríguez, añadió que el Pride Fest, tiene un sustento el cual lo dan los propios participantes.

Local Homicidios en Acapulco, vinculados a delincuencia organizada

Recordó que el Pride Fest 2022, contó con una inversión de dos millones 500 mil pesos, por lo que este año será una inversión de tres millones de pesos, y espera que cada año el recurso económico se incremente para ir mejorando los eventos que tiene como finalidad dar a conocer sus derechos.

Por su parte el secretario de Turismo municipal, David Abarca Rodríguez, dijo que este evento es importante para Acapulco y para la comunidad LGBT debido a que se busca que el puerto se este libre para todo tipo de pensamiento social. El funcionario municipal, agregó que la intensión es que el evento Pride Fest en Pie de la Cuesta, sea mejor al que se realiza en Puerto Vallarta.