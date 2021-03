Piden jubilados de la SEP pago del Fondo Plan de Previsión Social

Jubilados y pensionados del gobierno federal se inconformaron porque les deben el fondo de plan de previsión social que asciende a más de 30 mil pesos y les adeudan desde el 2016 cuando dejaron de ser activos.

En conferencia de prensa, los inconformes señalaron que, el gobierno de México les ha dado largas y al momento son más de 3 mil los jubilados que no han podido cobrar su dinero y ya no saben que hacer para lograr que se les pague.

"Es el plan de previsión social que debe pagar la SEP y no nos ha pagado, por eso estamos aquí denunciando, necesitamos que nos paguen estos recursos que ya tenemos años peleando", dijo Ricardo Simón Campos, representante de los jubilados.

En el tema político, aseguraron que, buscarán organizarse para lanzar una propuesta común para los próximos comicios electorales para tener voz en la Cámara de Diputados federal y seguir luchando por sus derechos.

Señalaron también que, pedirán al presidente, Andrés Manuel López Obrador, les ayude a obtener sus recursos porque muchos jubilados están enfermos o discapacitados y no pueden moverse, menos durante la actual pandemia.