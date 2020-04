Piden indígenas apoyos al gobierno municipal

Indígenas artesanas que radican en Acapulco, demandaron al gobierno municipal la entrega de apoyo alimenticio, ante la caída en más del 90 por ciento de sus ingresos por la venta de sus productos, con la emergencia sanitaria del Covid-19.

Iris Rosas Sereno, dirigente de la organización de indígenas artesanos de Acapulco, indicó que desde que se decretó el cierre de las playas, así como de áreas turísticas como la Quebrada, han sufrido por la falta de ingresos económicos.

"Son como 300 los indígenas artesanos que están sufriendo por falta de ingresos y por la falta de apoyos por parte de las autoridades, no los han considerado para una despensa en estos momentos de emergencia sanitaria, es necesario que este sector de la sociedad sea atendido", expresó Rosas Sereno.

Dijo que muchos no están saliendo de sus casas a vender, pero la mayoría sí lo hace porque son gente que van al día y si no tienen dinero, no podrán cubrir las necesidades de sus familias.

Agregó que los indígenas que radican en Acapulco, trabajan vendiendo sus artesanías en la plaza politécnica, la Quebrada, Playas, parques y la costera Miguel Alemán, y todos estos están cerrados por la emergencia sanitaria que fue decretada por las autoridades federales.

Por último, dijo que como organización, ya han entregado en varias ocasiones listados al Ayuntamiento para que los indígenas sean considerados con el apoyo alimenticio que se tiene en estos momentos de emergencia sanitaria.