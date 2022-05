Piden hoteleros revisión de sistema de drenaje de la Costera

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de la zona Tradicional de Acapulco, Francisco Aguilar Ordóñez, hizo un llamado a las autoridades de gobierno municipal, para que inicien de manera urgente un trabajo de limpieza y rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de la zona turística debido a que este se encuentra colapsado.

Dijo que son constantes los problemas de escurrimientos de aguas que brotan de las alcantarillas que se ubican en la costera, por lo que consideró que en estos momentos que acaba de terminar la temporada de vacaciones, se debería de limpiar la tubería o en su caso cambiar los tramos que estén en malas condiciones.

“Yo creo que ya es momento que se resuelva el problema de los escurrimientos de laguas que se tienen en las alcantarillas, así como de las fugas de agua potable que también son otro peregrinar en Acapulco, no se puede seguir de está forma, sobre todo cuando está por iniciar este mes el Tianguis Turístico, en toda la costera si no es aguas negras de las alcantarillas son fugas de agua potable, pero siempre hay escurrimientos y las autoridades no hacen nada para resolver estos problemas”, dijo el empresario restaurantero.

Señaló que, en la zona del Acapulco Tradicional, las fugas de agua potable son constante además de los escurrimientos sobre todo en algunas zonas como Caleta, Caletilla, el Fraccionamiento Las Playas, en el área de playa Manzanillo, en la calle Quebrada donde además es muy escasos el servicio de agua.

Indicó que, en varias ocasiones, han solicitado la intervención de las autoridades para resolver los problemas que se tienen en la zona del Acapulco Tradicional, pero no son atendidos aun cuando está parte también es área turística donde llegan miles de visitantes nacionales cada fin de semana y temporada de vacaciones.

Aguilar Ordóñez, expresó que hay zonas del Acapulco Tradicional, donde los escurrimientos son considerados como de riesgo para los turistas que caminan por la propia costera Miguel Alemán, así como en calles del primer cuadro de la ciudad.