Piden apoyo prestadores de servicios turísticos del grupo FRAT

Prestadores de servicios turísticos integrados al Frente de Rescate del Acapulco Tradicional (FRAT), hacen un llamado a los tres órdenes de gobierno para que otorguen apoyos para recuperar la actividad turística.

En conferencia de prensa integrantes del Frente de Rescate del Acapulco Tradicional, indicaron que las pérdidas que tienen tras el paso del huracán John, son totales debido a que no solo perdieron equipos de trabajo, mobiliario sino también el turismo que no está llegando al puerto.

La presidenta del FRAT, Dulce María Gómez Velazco, pidió a la gobernadora del estado que no abandone a los 70 integrantes del Frente de Rescate del Acapulco Tradicional, y que sea la gestora para solicitar a la federación algún programa social con el que se pueda ayudar a más 70 familias.

“El Otis nos afectó pero el John nos vino a devastar, todas las playas están solas, desoladas no hay nada, no hay nadie a quien ofertarles nuestros productos, no tenemos nada no tenemos ingresos para llevar a nuestras familias”, expresó Dulce María Gómez.

La presidenta del FRAT, Indicó que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben de buscar alternativas para mejorar la situación que se tiene en todas las playas de Acapulco luego del paso del huracán John.

En la conferencia de prensa, señalaron que la falta de turismo en las playas de Acapulco, está afectando la salud economía de meseros, tolderos, comerciantes y restaurantes de la zona federal que también están sufriendo la desolación que hay en las playas.

Criticaron a todos los grupos sociales que se han dedicado a los bloqueos de calles como la Costera Miguel Alemán y protestas para exigir a la federación los censos de afectados por John.

“Que ya no bloqueen las calles, que vayan a las oficinas de gobierno porque nos estamos poniendo la soga al cuello, no perdimos cosas materiales con John, pero lo que esta pasando en esta ocasión, es más duro para los prestadores de servicios turísticos”, señaló.

Por su parte la concesionaria Elodia Sánchez, dijo que "no todo es alegría, por lo que también hizo un llamado a la gobernadora para que no olvide a los trabajadores de las playas”, expresó.

Por último, pidieron que se termine la mala información que se ha estado generando en redes sociales por la afectación que esto también está provocando en el rubro turístico para Acapulco.