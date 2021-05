Piden abrir el ciego de la vacuna CanSino antes de la fecha programada

Médicos particulares, maestros, adultos mayores y políticos que participaron en la vacuna experimental Cansino solicitaron al Centro de Investigación Clínica del Pacífico en Acapulco, abrir el ciego antes de la fecha programada, esto debido a que se acercaba la aplicación del biológico contra el covid-19 en el estado por parte del gobierno federal, y tenían la duda de saber si les tocó vacuna o placebo.

Rafael Aguirre Rivero, director médico del Centro de Investigación dio a conocer que de mil voluntarios que participaron a 20 se les abrió su expediente y solo un 5 por ciento le tocó placebo y el resto vacuna. Estado Avanza la vacunación del magisterio guerrerense: SEG

“Hemos abierto el ciego en un 20 por ciento de aquellos que les entraba la curiosidad y se abrieron los ciegos y la mayoría tenían vacuna. De los 20 el 5 por ciento eran placebos”.

Pero aclaró que aquellos que pidieron abrir anticipadamente los resultados de su ensayo experimental de la vacuna cansino, dejan de permanecer al programa y salen del protocolo y pierden el seguro médico y la posibilidad de tener atención médica o algunos estudios y ellos pueden inmunizarse con el biológico de cualquier farmacéutica que está aplicando el gobierno federal.

Dijo que el biológico que se apliquen de otra farmacéutica ya será bajo su responsabilidad.

“Algunos que participan en la política querían estar completos y otros como nerviosos decían no se que hacer y sino estoy vacunado que me vacunen con la nueva vacuna que viene y bueno todo aquel que quiera que se le abra el ciego no hay mayor problema y se le da a conocer sus resultados”.

Aguirre Rivero, dio a conocer que antes de que concluya el mes de Mayo, se abrirá la totalidad del ciego de los voluntarios que participaron en la vacuna Casino en su fase III.

Explicó que se hará un estudio para ver la respuesta inmunológica de cada paciente y si necesita un refuerzo se le dará , “esa la gran ventaja del paciente que no abandonó el protocolo y antes de que termine el mes de mayo”.

“Si tu abres el ciego pierdes, sales del protocolo y ya tu te arreglas por tu propia cuenta y si te enfermas el seguro que tenias lo pierdes y ya tú te vacunarás por tu cuenta y ya es responsabilidad de la nueva vacuna”, aclaro.

Explicó que un paciente que se aplica la vacuna CanSino deberá esperar 48 horas para no tomar alcohol y de preferencia es recomendable no fumar.