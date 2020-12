Pide PT trato igualitario a Morena

El Partido del Trabajo (PT) no comparte la postura de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de que impongan al candidato a gobernador y demandan un trato igualitario a sus activos, porque también tienen liderazgo y son competitivos.

En estos términos se expresó el Comisionado Político Nacional del PT en Guerrero, Victoriano Wences Real, en respuesta a las declaraciones del secretario general en funciones de dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, quien aseguró que de sus filas saldrá el candidato a la gubernatura que represente a la coalición MORENA-PT-PVEM.

En ese sentido, Wences Real, aclaró que este es un punto de vista personal de Marcial Rodríguez, pero falta lo que decidan sus dirigencias nacionales y tiene, en el caso del Partido del Trabajo, la ruta de seleccionar a sus propios candidatos a la gubernatura del estado.

Con esto, indicó que no van aceptar avasallamientos por parte de Morena, la coalición de ninguna manera quiere decir que permitan que les supriman los derechos a los petistas de ser quienes representen a las tres fuerzas políticas en el proceso electoral.

"Lo he dicho abiertamente, que me he preparado para ser candidato a gobernador y estoy convencido de que podemos hacer historia, por lo que de no darse la coalición, me apuntó para abanderar a mi partido en las elecciones del 2021", dijo.

Por lo pronto, adelantó que esperara que la dirigencia nacional de su instituto político emita una postura al respecto, pero confió que no se acepte y finalmente vayan solos con su propio candidato en busca de gobernar Guerrero.