Pide Fecanaco-Servytur aplicar protocolos de higiene a comerciantes informales

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco-Servytur) en Acapulco, Raúl Iracheta Montoya, urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que apliquen al comercio informal las protocolos de higiene y protección que se exigen a una empresa para mantenerse en funciones, debido a que también en ellos está el riesgo de contagio.

Consultado vía telefónica, él también empresario aseguro que acatarán todas y cada una de las recomendaciones que realice la autoridad sanitaria para los negocios que regresen a la nueva normalidad una vez que el semáforo covid lo permita, por considerar qué es de suma importancia contribuir a que no exista un rebrote de casos.

El dirigente mencionó que dichos protocolos y regulación de la autoridad debe ser extendida a todos y cada uno de quienes se dedican al comercio informal tanto en playas como en el área urbana, ya que los turistas que visitan los balnearios de Acapulco son abordados por más de 10 vendedores ambulantes durante su estancia en la franja de arena.

"Los mercados son muy necesarios, a ver de qué manera se van a manejar estabas situaciones porque de nada serviría que nosotros cumplimos si en los comercios que no son formales no se aplican las normatividades. Nos están a nosotros poniendo los requisitos, pero no vemos nosotros que estén haciendo algo con otros sectores que no sean los formales y estamos hablando también la cuestión de transporte", señaló.

Iracheta Montoya agregó el llamado para que las autoridades no olviden brindar apoyos para la reactivación, ya que durante los últimos tres meses las pérdidas económicas han sido cuantiosas para más micro y pequeñas empresas, muchas que perdieron su capital.