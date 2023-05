Pide CTM mayor seguridad en la Autopista del Sol

Dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pidieron al gobierno federal reforzar la seguridad en la Autopista del Sol, así como los retenes policiacos para evitar asaltos a turistas y residentes que también utilizan está vía considerada como una de las más caras del país.

El secretario del sindicato de trabajadores de la industria gastronómica y restaurantera de Acapulco, Raúl Ramírez Gallardo, dijo que la Autopista del Sol, no sólo requiere de un trabajo de mantenimiento en su carpeta asfáltica, sino también un sistema de seguridad con el que se pueda garantizar la tranquilidad de los usuarios.

“Es bueno que se realice un trabajo de mantenimiento en la carretera, pero también se tiene que responsabilizar el gobierno en lo que respecta a la seguridad de los usuarios, deben de asumir su responsabilidad a quienes llegan al puerto a través de la autopista que tiene un costo económico muy elevado y no hay garantía de seguridad”, expresó.

Ramírez Gallardo, dijo que en este momento, no hay recorridos constantes en toda la carretera por parte de los elementos de la Guardia Nacional ni por policías federales, y los retenes que hay son muy pocos y los elementos no proceden a parar las unidades para revisarlas, por lo que no son garantía de seguridad.

Elementos de la Guardia Nacional realizan recorridos en la Costera. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Expresó que la CTM a través de su dirigente estatal, podría sumarse a las peticiones de manera formal para que la federación reactive los recorridos de seguridad y vigilancia en toda la Autopista del Sol.

Manifestó que en materia de seguridad, los tres niveles de gobierno son responsables y deben de asumir su responsabilidad para brindar seguridad a quienes visitan el puerto y a quienes viven en esta ciudad.

Por su parte el secretario general de la sección 34 de la CTM, Cesar Landín Pineda, manifestó que la Autopista de Sol requiere de todo un sistema de transformación, no solo por lo cara que es para circular, sino también por la inseguridad que tiene.