Pide Astudillo a inconformes con proyecto del Parque Papagayo, sumarse al rescate del espacio

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, pidió a los inconformes con el nuevo proyecto de remodelación del Parque Papagayo que se sumen al rescate del pulmón verde porque se trata de un plan noble para mejorar sus instalaciones y ofrecer mejores servicios a los acapulqueños y turistas que lo visitan.

Durante su mensaje al participar en la presentación oficial de este proyecto junto con el titular de SEDATU, Román Meyer, el mandatario estatal consideró que deben disiparse todas las dudas y solicitó "que nadie se sienta lejos, pero tampoco nadie se sienta dueño del parque, esto es del pueblo de Acapulco".

“A quienes han participado en las expresiones por sus propias inquietudes que todos tienen nuestro reconocimiento en su ruta en la defensa de este parque, cuando se aclaran hay que sumarse, sumémonos todos sin diferencias esto es muy noble, es para el pueblo de Acapulco y no para alguien en particular el pueblo de Acapulco se lo merece”, detalló.

La primera autoridad en Guerrero, consideró que no habrá asunto que no se pueda resolver entre todos los involucrados en este proyecto que contará con más de 300 millones de pesos de inversión, “el gobernador será respetuoso en colaborar, no se trata de dar manotazos, hay que escuchar y conducir de manera sensata y prudente esta situación para que todo vaya caminando bien”.

Astudillo Flores, reveló también que, en breve enviará una iniciativa al Congreso del estado para solicitar que el terreno donde se albergan las oficinas del gobierno municipal de Acapulco les pertenezca de forma legal, toda vez que esas instalaciones son propiedad del gobierno de Guerrero.

“El ayuntamiento hace 30 años hizo un edificio, este sigue siendo propiedad del estado quiero anunciar el gobernador mandara una iniciativa al congreso del estado para ceder ese terreno en propiedad definitiva al ayuntamiento de Acapulco”, sentenció.