Pide arzobispo de Acapulco cultivar la paz y seguridad en los hogares

El Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, pidió a la ciudadanos cultivar la paz y la seguridad en cada uno de los hogares durante lo que dure la pandemia del Covid-19, con la finalidad de no fomentar la violencia en los hogares durante este tiempo de resguardo.

Mediante la homilía dominical celebrada a través de la red social de la Arquidiócesis, el prelado católico recordó a los creyentes que Jesucristo, hijo de Dios, se encuentra caminando "entre nosotros" y se manifiesta a través de la bondad de los demás o cuando se logra la solución de alguna situación difícil sin tener una explicación razonable. Estado Este es el protocolo para el manejo de fallecidos por Covid-19 en Guerrero

González González recomendó a las familias mantener una sana convivencia al interior del hogar, con la finalidad de mantener la paz y así el prójimo pueda reconocer a "Jesus" en nuestras acciones.

"No terminemos un día enojados y una tercera cosa y una tercera cosa, la prudencia de parar una conversación cuando se va convirtiendo en agria discusión, ni para qué continuarla, no nos va a ayudar, dejemos ese asunto para después. En nuestro hogar se cuide y se cultive la paz y la seguridad de cada uno. Pidamos al señor como una grande bendición suya de su caminar con nosotros que no metamos violencia a nuestra hogar", dijo

Así mismo consideró que escuchar al prójimo es un buen necesario para subsistir y convivir durante estos días de Emergencia Sanitaria.

Por otra parte durante la celebración eucarística, dijo anhelar que pase el tiempo de pandemia e hizo una oración por las personas que han muerto por el virus de Wuhan, China, así como por los enfermos y quienes cuidan de ellos, familiares y todos los que trabajan en el sector salud.

Por otra parte, felicitó a los niños a propósito de la cercanía de su día el próximo 30 de abril, pidiendo que Jesucristo los ayude a crecer él sabiduría y en gracia, pidiéndoles ser atentos, acomedidos y amables con sus padres en estos días de quedarse en casa.