Pide alcaldesa a Sedatu libere los 295 mdp para saneamiento de la bahía

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, al presidir la reactivación y sesión del Comité de Playas Limpias solicitó hacer un oficio para pedirle a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU libere los 295 millones que prometió para 2022, para el saneamiento integral de la bahía.

“Vamos a hacer una carta porque esos 295 millones se prometieron para este año, ya para enero es otro recurso, yo para el otro año pensaba pedir más”.

La presienta exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), revisar temas como descargas y desechos de embarcaciones, así como condiciones y concesiones de prestadores de servicios turísticos, ya que en ambos casos podría haber contaminación a la bahía.

“Yo no traigo ningún escurrimiento, pero también voy a decir una verdad habrían de preguntarse dónde descargan los desechos las embarcaciones, entiendo que estamos aquí los que vamos a decidir, quiero que notifiquemos a las embarcaciones no nada más me toca a mi, ¿a dónde desechan, a dónde descargan? porque yo el día de hoy no traigo escurrimiento ¿de dónde me surgen, de dónde?”, refirió la primera autoridad municipal.

López Rodríguez dijo que se apliquen y que notifiquen a los que están en las playas, “quiero ver que se apliquen que dejen de estar simulando ahí su pinché billete ya se acabó, a mí me molesta la hipocresía, estamos aquí porque realmente le vamos a entrar”.

Agregó que está “bonito venir a firmar pero quiero ver que se le dé continuidad y saber que hizo cada quién”concluyó.