Pese a falta de recursos se cumple con prevención del delito: SSP

Tras reconocer que no hay presupuesto para contratar nuevos Policías Municipales, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Javier Rivas García, afirmó que sí están cumpliendo las funciones de prevención del delito.

En entrevista con El Sol de Acapulco, en la oficina donde despacha en la SSP municipal, Rivas García, informó que continúan 500 agentes policiacos sin aplicar los exámenes de control y confianza y afirmó que serían evaluados este mes, "pasando ya lo que son las elecciones".

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Se le preguntó sobre cuántos policías habían aprobado los exámenes de control y confianza y se le recordó que en junio del 2019, en ese entonces, el comandante de la Octava Región Naval, Francisco Limas, señaló que había 500 policías de los más de 2 mil elementos que están en activo en a SSP, que no habían aprobado.

El jefe policiaco, señaló que "esos 500 elementos, hasta la actualidad se van a evaluar, todavía no se han evaluado" y recordó que al quitarle el programa de Fortaseg, donde se tenía previsto el presupuesto para la evaluación, "ahorita se está buscando otras alternativas para poder evaluar a esos elementos, y sí, son un aproximado de 500 elementos que se tienen que evaluar".

El Fortaseg, es un subsidio "que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad", de acuerdo con lo publicado en la página del gobierno federal, www.gob.mx.

Rivas García, afirmó que han dejado todo "bien claro, todo bien justificado a manera de que, cuándo se nos reciban, se nos reciba sin ningún problema" en referencia a que en cinco meses termina la actual administración.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

En la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, se tiene alrededor de 2 mil personas laborando, de los cuales, Rivas García, informó que mil 400 son elementos operativos, en las distintas direcciones.

En la entrevista se le preguntó al jefe policiaco, si había suficientes policías para realizar las funciones, la principal el prevenir el delito, y respondió, "yo creo que nos hace falta contratar personal".

-¿Hay presupuesto para contratar?, se le preguntó

-No, no hay, ahorita eso es una de las situaciones que ha checado la alcaldesa, tenemos ese problema nosotros en cuanto a presupuesto; yo si quisiera contratar personal, pero eso ya es una situación que se requiere coordinar con el Ayuntamiento.

Aunque, señaló, que se paga de manera puntual los salarios de los policías municipales.

Asimismo, aseguró que los Policías Municipales sí están cumpliendo con sus funciones, "por supuesto, estoy seguro, todos los días salimos a trabajar, todos los días salimos a tratar de inhibir el delito".

Patrullas con daños e inservibles

Manifestó, que al recibir la SSP municipal, luego de la renuncia del ex encargado de despacho, Miguel Ángel Vargas Miranda, la recibió "bien", aunque, reconoció que había "algunas situaciones" y al dejar ese punto de atención y ejemplificó el tema de los vehículos descompuestos, aseguró "ya se está viendo la situación de ver si se pueden reparar o si no, se pueden dar de baja".

-Cuántos vehículos y patrullas tienen descompuesto en la SSP.

-Te voy hablar en porcentajes, aproximadamente de un 15 por ciento de vehículos descompuestos, y un 5 por ciento que podamos ver si se pueden reparar.

Precisó que de ese 15 por ciento de patrullas descompuesta, tienen todavía arreglo para hacerlas útiles, aunque reconoció, que hay algunas que tendrían reparaciones mayores y que ya no se podrían cubrir, por lo que, están solicitando la autorización del Ayuntamiento.

Se le recordó al titular de la SSP municipal, que incluso algunos policías han tenido que asumir el costo de las reparaciones de las patrullas para laborar, a lo que, Rivas García, respondió, que no puede permitir eso, "que un compañero de su sueldo haga eso, eso está mal, y yo no he recibido queja alguna de manera oficial".

"A mi llegada me he dado cuenta de situaciones donde compañeros, vía escrito, solicitan la reparación de vehículos, yo aquí solicito que se haga eso, precisamente para evitar una situación así", afirmó.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

De acuerdo con fuentes oficiales de la SSP, el 70 por ciento del parque vehicular presenta daños, mientras que la otra parte de las unidades, a pesar de estar en servicio, alrededor de un 25 por ciento, necesita mantenimiento.

De unas 250 patrullas para dar atención y que deben ser operativas, 170 unidades están distribuidas en las direcciones de la Policía Preventiva con unas 60, Policía Rural que tiene unos 15 vehículos y la Policía Auxiliar 10 y sólo en función siete unidades.

Mientras que en la Policía Vial, están asignadas unas 80 patrullas, así como motocicletas, solo el 65 están en servicio y algunas más actuales del 2015, y de la Policía Turística que se encarga de brindar la seguridad en la franja Costera, de las poco menos de 12 unidades, son 8 patrullas y 4 cuatrimotos, tienen algún daño.

Carencias, uniformes y armas

-¿Hay carencias en la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, hay deficiencias en las áreas, y de verdad hay prevención del delito?

-No te puedo hablar yo de carencias, yo estoy trabajando con lo que tengo, nosotros tenemos las instrucciones de trabajar con lo que tenemos, yo sé que algunas situaciones se pudieran mejorar, yo quisiera que se mejoraran ".

Indicó, que se tiene la instrucción de que cada una de las áreas haga lo que le compete, tanto en la Vial (Policía), Turística, Urbana, la Auxiliar," yo no te puedo dar una carencia, porque cada uno de los compañeros, yo creo cuando salgo a supervisar, están haciendo sus labores" .

Sin embargo, manifestó que si quisiera, por ejemplo, que se le aumentara "un poco el sueldo (a los policías), yo quisiera que tuvieran mejoras, algunas situaciones que no se pueden hacer en su momento, porque no hay a lo mejor presupuesto, nos quitaron el Fortaseg y eso era algo importante para los compañeros tuvieran esos beneficios".

-¿Están laborando con lo básico, entonces?, se le insistió.

-Tienen seguro de vida, en anteriores gobiernos o había seguros de vida, aquí la mayoría de los compañeros lo tienen.

Sobre si le han pagado ese seguro de vida a los familiares de los policías fallecidos, el jefe policiaco, afirmó que sí, y tiene la instrucción de velar por eso, aunque dijo, "algunos no se les paga porque a veces los señores no hacen el trámite adecuado y entonces aquí tenemos que darle seguimiento para que se les pueda pagar".

Dentro de lo básico con que debe contar para laborar un Policía, el encargado de la seguridad en el puerto, aseguró que el armamento y uniformes de los agentes policiacos en las distintas direcciones, están en buenas condiciones, "en la situación de armamento, es el suficiente, está en buen estado; contamos con buen armamento" y en el caso de uniformes les fue ya entregado.

Explicó que si un buen elemento hace bien su trabajo, luego externa si un arma está mal, y la reporta; se igual forma, en el tema de los informes, "se les entregó ya la administración que le correspondía, ya se les entregó a cada uno de ellos".

Adultos Mayores y Jubilados

Rivas García, informó que el 8 por ciento del área operativa de la SSP municipal, son personas adultos mayores, es decir, más de 60 años, y precisó que algunos "tienen condiciones especiales, no se han podido jubilar; se necesitan algunos millones de pesos para poder jubilarlos".

Explicó que, estos policías adultos mayores no se encuentran en áreas operativas, y que hay algunos que tienen incapacidad, por lo que, ya no pueden presentarse.