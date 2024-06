Pescadores disminuyen salidas por falta de recursos económicos

La crisis económica y la falta de apoyos para reparar embarcaciones ha provocado que pescadores disminuyan sus actividades en las distintas playas de Acapulco.

Según propios pescadores en playa Las Hamacas, la crisis en la que se encuentran desde hace ocho meses tras el paso del huracán Otis ha provocado que más de la mitad de las lanchas no sean utilizadas para salir a la actividad de la pesca.

Los pescadores integrados a la cooperativa pesquera Las Hamacas indicaron que de unas 150 embarcaciones, por lo menos unas 100 se encuentran sobre la arena de la playa sin ser utilizadas por la falta de recursos.

“No tenemos recursos para repararlas, para arreglar motores o para la compra de redes, y por eso no las movemos están desde hace unos meses sobre la arena de la playa, estamos trabajando con un número reducido de lanchas, y esto también baja la producción de pescado”, expresó Manuel García.

Manifestó que las embarcaciones que no son utilizadas por no tener recursos para repararlas, están construidas con madera y fibra de vidrio, además de contar con motores que tienen un costo superior a los 50 y cien mil pesos.

Manuel García añadió que los pescadores en playa Las Hamacas trabajan con muy pocas embarcaciones desde hace ocho meses, cuando el huracán destrozó las lanchas.

Expresó que son más de 150 los pescadores de la cooperativa Las Hamacas que están siendo afectados, al no utilizar la totalidad de las embarcaciones para salir a la pesca.

Dijo que la reparación de una embarcación afectada por el huracán Otis tiene un costo superior a los 50 mil pesos, considerando mano de obra para reparar motores, así como parte de la lancha.