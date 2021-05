Perverso, manejo de información en caso de morenistas atacados a balazos en La Laja: Abelina

La candidata por Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, dijo que se está dando un manejo perverso por parte de las autoridades en el tema del ataque a balazos de los morenistas el pasado martes en la colonia La Laja.

En su gira en busca del voto de los acapulqueños en la colonia Cumbres de Llano Largo, Abelina López Rodríguez dijo que con perversidad se están manejando las cosas.

"Hoy me acabo de informar que aparece una nota que menciona que es un auto delito, que lo que Abelina está denunciando no es cierto, vean ustedes la perversidad con la que manejan las cosas, primero que era entre bandas, después que era una banda oficial que traía Abelina o que se le pagaba y que acompañaban a todos los candidatos, hoy dicen que es invento de Abelina, yo digo a qué grado llegan son la pura maldad", precisó.

Dijo que no puede seguir gobernando la maldad, por lo que pidió a todos respaldar su proyecto y cuidar las urnas el próximo seis de junio.

Además, en su visita a el Fraccionamiento Jardín de los Amates, la candidata morenista pidió a sus seguidores cuidar las casillas el próximo 6 de junio durante la jornada electoral porque "pueden llegarle al precio a los representantes de casillas y tenemos que cuidar todo".

Te puede interesar: Se recuperan más de 2 mil empleos en bares y restaurantes de la zona turística de Acapulco

Local Evelyn: El Pueblo lo dice y pide, Morena va a gobernar Guerrero

Agregó que hay desesperación en la coalición PRI-PRD, ya que "empiezan amedrentar para ya no hacer campaña y están equivocados, se toparon con pared, estamos preparados para todo así sea la muerte".

En el evento la acompañaron el gestor social Adolfo Plancarte Jiménez y el secretario de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Felipe Rodríguez Aguirre, quien aseguró que las candidatas por la gubernatura en Guerrero y la alcaldía en Acapulco aventajan a su rival más cercano 3 a 1.

"Que me escuche todo el mundo, que me escuchen quienes los quisieron tirarnos la esperanza en Guerrero, no nos ganaron, no nos pegaron, nos hicieron más fuertes y aquí en Guerrero vamos a ganar la gubernatura porque vamos 3 a 1, no 2 a 1 y aquí en Acapulco vamos también 3 a 1, Abelina López está levantando desde abajo y esta es la campaña que se debe hacer", aseveró.