Persiste protesta de maestros y alumnos de la ESEF

El secretario general de la sección 47 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Alejandro Reyes Ziga, anunció que continuarán en sesión permanente hasta que atiendan las demandas de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF).

En el segundo día de paro de labores, el dirigente sindical informó que acudió a Chilpancingo a entregar su pliego de demandas en las que pide el cumplimiento de los acuerdos que se tomaron en el 2020, cuando la maestra Ignacia Cruz Narciso, se presentó como directora de la escuela.

Explicó que estas consisten en que se haría el corrimiento de 31 maestros y se les entregaría 7 plazas titulares clase “C”, que no se ha hecho y que se les prometió se haría en el corto plazo.

Reyes Ziga critico que, no solo no han cumplido, sino que ahora se nombró un maestro de inglés de tiempo completo, es decir, con base y esto no lo van a permitir, por eso es que este lunes se declararon en sesión permanente y tomaron las oficinas de la dirección del plantel.

Aclaro que los salones que están en el estacionamiento, estos fueron tomados por los alumnos, porque tampoco están de acuerdo con la llegada del maestro interino y están demandando se respete la antigüedad del personal docente.

En este caso, están pidiendo que se nombre a quien cumpla con la antigüedad y los derechos que marca la normatividad, mientras esto no ocurra, seguirán tomados los salones de clases, en tanto que los maestros esperan que este viernes se les dé respuesta a su pliego de demandas.