Persiste discriminación contra invidente y su perro guía

Nuevamente el joven Miguel Ángel Millán con problemas de ceguera extrema fue víctima de discriminación junto con su perro guía Ruger, una cruza de labrador con golden Retriever, al negarles el servicio en el transporte público pero también esto sigue pasando en el centro comercial.

Miguel Ángel, acompañado de su novia y su perro quisieron subirse al camión urbano de la ruta costera, sin embargo no se lo permitieron

Millan precisamente se dirigía a un reunión al Ayuntamiento de Acapulco donde abordaría con una regidora el tema de los semáforos parlantes, que beneficiaría a personas con una discapacidad visual.

Comentó que es necesario que la ciudad sea mas accesible para personas con discapacidad. Miguel Ángel Millán ha sido reiteradamente víctima de discriminación y no le permiten ingresar con su perro guía Ruger a un camión urbano, taxi ni centros comerciales.

“Es necesario que capaciten a los choferes tanto de camiones urbanos, colectivos y taxis en general para que permitan subir y traten mejor a las personas con discapacidad, Ruger no es una mascota, es un perro de asistencia”.

Dijo que a veces cuando no lo puede acompañar una persona, lo hace con su perro guía, pero no hay conciencia de las personas de que Ruger no es una mascota sino son sus ojos.

Pidió a las autoridades hacer conciencia con el transporte público sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad o que se implemente el transporte con las mediadas necesarias y sea incluyente y accesible.

Lamentó que siga encontrando la discriminación y la ignorancia de algunas personas que desconocen que es un perro guía.

Dio a conocer que en la plaza comercial patio, no le permiten ingresar con su perro guía al área de comedores y eso se ha dado constantemente por lo que hará una denuncia de manera formal ante derechos humanos por discriminación.

Añadió que ha tenido que dejar a su perro guía en casa ante la negativa por parte del personal de seguridad del centro comercial al negarle el acceso.

Su perro guía Ruger de cinco años de edad, tiene tres años con él y desde que le fue asignado por una fundación de Estados Unidos.

Ángel junto con Ruger, que hasta el momento se conoce que es el primer joven con un perro guía en Acapulco, buscan hacer conciencia entre la sociedad sobre la importancia del uso de este perro de compañía.