Perdió su vivienda y servidores de la Nación lo dejan sin apoyo

El señor Julián Villasana de la colonia Ampliación Libertad, afectado por el huracán “John”, denunció que no recibió la ayuda federal de limpieza de 8 mil pesos, quien tuvo pérdida total de su casa y fue censado por los Servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar.

En la colonia Ampliación Libertad, en la parte alta del puerto de Acapulco se desprendió el cerro y arrastró varias casas de la calle Niño Artillero, por las intensas lluvias a causa del paso de John en el estado de Guerrero.

Entrevistado este martes por El Sol de Acapulco en las afueras del módulo de entrega de apoyos ubicado en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) en El Coloso, contó que no salió en la lista de beneficiarios y le informaron los trabajadores de Bienestar que “no pueden hacer nada” o solucionar la entrega de su apoyo económico.

Lee también: Identificadas las colonias para reubicarlas: Sedatu

El hombre indicó que el huracán “John” afectó al menos seis casas de los miembros de su familia, y que solamente se beneficiaron a dos hogares en los apoyos económicos del Gobierno Federal.

Julián Villasana muestra el cintillo proporcionado por los servidores de la nación. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Durante las intensas lluvias por el fenómeno natural se registró un deslave sobre la calle Niños Artillero en la colonia Ampliación Libertad, donde fueron afectadas 45 casas, una de ellas se partió a la mitad.

Local Bloquean bulevar de Las Naciones y exigen censos por John

Uno de los afectados por el desgajamiento del cerro, por las fuertes precipitaciones que dejó “John”, acabó con el hogar del señor Julián Villasana, quien consideró que sintió un terremoto cuando las inmensas piedras bajaban sobre el cerro y confesó que en el desastre se registraron dos muertos.

“Fue una señora (Manuela) y un vecino de nombre Melquiades, quienes fallecieron por los deslaves. El señor quedó destrozado, se encontraron partes de su cuerpo y la señora fue encontrada (su cuerpo) de forma completa”, contó.

El hombre, aseguró que necesita el apoyo económico para reconstruir su hogar, pese a que su hogar está “intacto”, sin embargo, a causa de John se formó un hoyo que afectó los cimientos de su propiedad.

“Los del Bienestar me dijeron que a mi casa no le paso nada, lo que provocó que no voy a recibir el pago, ya que tenía una piedra que formó el hoyo en mi casa”, concluyó.