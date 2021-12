Pedirán prueba y vacunación completa en eventos masivos

Para ingresar a Congresos, Convenciones, Ferias, Discotecas con espacios cerrados, eventos de espectáculos o celebraciones con concentración masiva donde habrá la ingesta de alcohol, el secretario de Turismo del estado, Santos Ramírez Cuevas dijo que de acuerdo a los protocolos sanitarios y por acuerdo de la Copriseg para evitar contagios contra el Covid-19, se acordó pedir prueba de antígeno o cuadro completo de vacunación.

En entrevista, dijo que recientemente se lanzó un comunicado para todas las organizaciones civiles hoteleras, restauranteras, bares y espectáculos para que respeten el aforo permitido durante estas fiestas decembrinas.

“Si quieres realizar un evento donde haya mayor de 50 a 100 personas deben presentar forzosamente tu protocolo sanitario con siete días de anticipación o mucho más si vas a tener espacios de convivencia con consumo de alcohol también es importante”.

Asimismo dijo que durante una reunión que sostuvo con las Asociaciones de hoteles, restaurantes, bares y discotecas, todos están comprometidos con firmar un convenio de colaboración para que en los momentos que realicen eventos donde haya ingesta de alcohol o se concentre demasiadas personas, pueden realizar alguna prueba de antígeno, principalmente para lugares que sean cerrados.

Comentó que la mayoría de los hoteleros están prefiriendo realizar sus eventos en espacios abiertos en donde pedirán cartilla de vacunación completa o prueba de antígeno para que puedan ingresar, y tal es el caso de la feria.

El funcionario estatal, dio a conocer que la Feria Acapulco que se va a llevar a cabo en el centro de convenciones, la Copriseg les dio su autorización siempre y cuando presenten su cartilla completa de vacunación o los organizadores van a tener en la entrada un módulo para realizar pruebas de antígeno y las personas pueden ingresar.

La franja de arena se vuelve punto de reunión de miles de familias para admirar la Gala de Pirotecnia. /Foto: Cuartoscuro | El Sol de Acapulco.

Reveló que todos los días está llegando a la Copriseg solicitud de permisos para realizar en la hotelería, al menos en Ixtapa-Zihuatanejo entre 50 a 70 eventos donde los protocolos serán evaluados.

En Acapulco, dijo aún no se tiene cuántos eventos se va a realizar, porque algunos hoteles, restaurantes no estaban seguros si iban a realizar o no espectáculos, pero tienen que pedir permisos de acuerdo a los protocolos.

En el caso de las discotecas, muchas van a operar con un aforo del 50% que es el que marca el estado y también ellos van a realizar pruebas de antígeno y pedir cuadro de vacunación a sus clientes.

Refirió que se busca que si se van a realizar pruebas de antígeno, la persona traiga una especie de pulsera al practicárselas para que puedan ingresar a varias reuniones o espacios de celebración con la certeza de qué al menos no están contagiados.

Aclaró que es una alternativa, que no se está obligatoriamente por parte del periódico oficial, lo que es obligatorio es acatarse al reglamento, respetar los aforos y para el momento de congresos y convenciones hay que presentar pruebas de antígeno en espacios cerrados.

Cada hotel dependiendo de sus actividades, eventos o celebraciones o inclusive capacidad de lo que van a tener, deberán aplicar sus propias medidas.

En cuanto a la pirotecnia, el titular de Sectur dijo va a ser en los puntos tradicionales y en la bahía va a aumentar de 10 puntos a 15 puntos, pero seguirán teniendo fuegos artificiales en Caleta, Pie de la cuesta, Puerto Marqués, Princess y Bonfil.

En otros destinos también como Troncones, Zihuatanejo, Ixtapa, Playa Ventura, Taxco y los tradicionales donde se ha llevado acabo.