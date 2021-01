Pedirá López Rosas que se haga una nueva encuesta

Al afirmar que hubo un boicot en su contra en el resultado de la encuesta, el ex aspirante a la candidatura a la gubernatura del estado, Alberto López Rosas, afirmó que no apoyará la candidatura de Félix Salgado Macedonio y pidió que se aclare el caso de violacion.

Afirmó que no será cómplice de ningún atropello y que la selección del candidato se haga con absoluta transparencia y sin la intervención de personajes ajenos, pero fundamentalmente defendiendo los principios democráticos que defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estado Visitará AMLO Acapulco en medio de controversia en Morena

En conferencia de prensa que ofreció en su despacho de la colonia Progreso, aseguró que no lo motiva ningún tipo de ambición o buscar el poder por el poder, sino defender sus legítimos derechos de participar en el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El ex alcalde de Acapulco, López Rosas, justifico que no puede apoyar al Coordinador Estatal de Morena, Salgado Macedonio, porque mientras exista una denuncia radicada por el delito de violacion y no se emita una resolución por parte de una autoridad competente, existirá la presunción de que cometió un delito.

Por lo que pidió que se investiguen estos hechos y que se esclarezca totalmente el caso, de otra forma no puede apoyar a alguien que está siendo directamente señalado de atentar en contra de la sexualidad de una mujer y por ello, insistió que se debe agotar la investigación para hacer un pronunciamiento.

"No acuso ni juzgo, sólo pido se aclare el bochornoso asunto, como aspirante a la gubernatura seguiré con mi perigrenar, en tanto no exista una resolución en este caso y tampoco voy a reconocer candidatura alguna de Morena".