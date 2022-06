Paro del Acabús fue para informar finanzas a trabajadores

El empresario y concesionario del sistema de transporte Acabús, Fernando Ruano Bolaños, aclaró que la suspensión del servicio de transporte por media hora, fue por una síntesis informativa sobre el estado que guarda el Organismo Público Descentralizado (OPD).

En entrevista, dijo que este tipo de reuniones se tienen que realizar para atender lo relacionado al incremento salarial, aunque aclaró que están trabajando con pérdidas y no hay ganancias.

Acompañado por la directora del Acabús, Patricia Ruano Fonseca, explicó que cumplió con meter 50 autobuses nuevos y pronto 25 más, pero no tienen ingresos y vienen operando con pérdidas, las máquinas para recargar saldo a las tarjetas no funcionan y no se les rinde cuentas de los ingresos.

Sin embargo, pidió a los operadores y trabajadores administrativos, dar todo el apoyo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al director de Transportes y Vialidad del estado, Arturo Salinas Sandoval, a pesar de las contingencias que están padeciendo.

El empresario, Ruano Bolaños, se quejó por no recibir apoyo para que los camiones puedan circular por el carril confinado "porque actualmente no lo respetan y cualquiera puede usarlo".

Además, no tienen para el diésel, pues dijo que de seis millones que llegan a reunir, tres son para el pago de la nómina, dos y medio para el combustible y el resto para cubrir los gastos de oficinas y mantenimiento.

Denunció que parte de la situación económica que padece el Acabús, se debe a que están rodeados de buitres y que se compraron camiones a sobre precio, lo que constituyo un fuerte gasto para el OPD, por lo que ahora requiere apoyo para sanear sus finanzas.