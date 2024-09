Pareja lleva casi un mes desaparecida en Acapulco

La Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero pegó fichas de búsqueda de la prestadora de servicios turísticos de Acapulco Yenifer Natividad Camargo de 21 años quien desapareció el pasado 21 de agosto junto con su novio Angel Noyola.

De acuerdo con información recabada por su madre la señora Sheyla Jael Ruiz Ríos, ellos desaparecieron en la avenida Costera Miguel Alemán entre los hoteles Ritz y Krystal Beach, rumbo a la playa.

Lea también: “Chilapa se tragó a mi hijo”

Según testigos la última vez que se les vio fueron a una “patrulla color blanca” en la zona turística y desde entonces desconocen su paradero.

“Lo único que pido es que me apoyen con la búsqueda de mi hija las autoridades correspondientes para que pronto pueda regresar a casa, Yeni si estas viéndome tu familia te espera y tu hijo”.

La madre de la joven Yenifer quien actualmente vive en Tijuana, viajó al puerto de Acapulco al no tener comunicación con su hija pues se le hizo raro que ya no le contestara el teléfono ya que hablaban todos los días.

Estado Por su hijo pasó de ser enfermera a ser investigadora y hasta forense

Yenifer madre de un pequeño de 3 años, quien vivía con la familia de su padre hace unos meses trabajaba en playa Caleta, donde vendía paquetes para bucear.

La señora Sheyla señaló que su hija en la colonia Huertas de Santa Elena por el panteón de la cima, quien tenía un mes de vivir con su actual pareja, el también desaparecido Angel Noyola.

La última vez que habló por teléfono con Jenyfer le dijo que ya no quería vivir aquí en Acapulco, que ya se quería ir, “no me dijo ningún motivo pero ella no se iría de la casa porque tiene un hijo, una familia, yo solo quiero que me regresen a mi hija, ella no se iría, a ella se la llevaron”.