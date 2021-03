Pandemia del Covid-19, aumenta casos de violencia contra mujeres Indígenas: Magdalena Valtierra

La pandemia del Covid-19, no sólo ha provocado una crisis económica para las mujeres indígenas que radican en Acapulco, sino también abusos, maltratos y lesiones que son consideradas como violencia de género.

La directora de Asuntos Indígenas y de Atención a Grupos Étnicos del municipio, Magdalena Valtierra García, dijo que ha realizado un estudio en cada una de las colonias donde se tiene presencia de indígenas, esto con la finalidad de conocer la existencia de la violencia de género en esta pandemia del Covid-19.

Dijo que hasta el momento, se han detectado un total de 29 casos de violencia contra mujeres Indígenas artesanas, entre estos la de una menor de edad, el cual fue denunciado ante la fiscalía del estado con la finalidad de que se proceda en contra de los responsables.

"En esta pandemia, las mujeres indígenas han sufrido todo tipo de violencia, desde la física hasta la sexual por sus propios esposos que no están acostumbrados a tener a sus mujeres en casa todo el día, hasta por algunos familiares quienes también las han violentado", expresó la funcionaria.

Señaló que los 29 casos de violencia registrados, ocho de estos fueron ubicados en la colonia Hermenegildo Galeana, mientras que seis más, en la Unidos por Guerrero, tres más en el poblado de San Martín el Jovero.

Así como tres más en colonias del centro de la ciudad donde hay algunas familias indígenas que rentan algunos cuartos, tres casos más en Ciudad Renacimiento, cuatro agresiones más contra mujeres Indígenas en la colonia Paraíso Escondido y dos más en Altos de Miramar.

Valtierra García, agregó que todos estos casos, han sido denunciados ante las autoridades correspondientes, con el acompañamiento de traductores.

La funcionaria, no descarto que existan más casos de violencia contra mujeres Indígenas en Acapulco, esto debido a que no son denunciados por temor, miedo y en ocasiones hasta por no creer en las autoridades debido a que, por ser indígenas, no serán escuchadas.

Indicó, que las mujeres Indígenas que han sido violentadas en esa pandemia del Covid-19, se decidan en un gran porcentaje a la venta de artesanías, mientras que otras a las actividades domésticas.

Recordó que, en Acapulco, se tiene poco más de 50 mil indígenas radicados y en un gran porcentaje de estos son mujeres que sufren desde discriminación hasta agresiones físicas, psicológicas y sexuales.