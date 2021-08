Pandemia aumenta el número niños trabajando en la calle

El confinamiento provocado por la pandemia del Covid-19, ha ocasionado que en Acapulco se tenga un aumento en el número de menores de edad, y adolescentes que realizan de manera irregular alguna actividad laboral en las distintas calles de ciudad.

El Procurador del Menor en el Sistema Integral para la Familia DIF Acapulco, Roberto Carlos Reyes, en entrevista telefónica, expresó que el alumno en el número de menores de edad en las calles en esta tercera ola de la pandemia del Coronavirus, es muy visible en comparación a los registro que se tuvieron durante el año anterior.

"Déjame decirte algo, la gente cree que son niños de la calle los que están realizando alguna actividad laboral de forma irregular e irresponsable, pero no son de la calle, debido a que todo momento están acompañados de algún familiar que desde una zona donde no se deja ver, los está vigilando, por lo que no son de la calle y tienen familia", expresó.

Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Informó que durante el 2020, el DIF Acapulco, de manera coordinada con representantes de Derechos Humanos, realizaron tres operativos en distintas calles de Acapulco para detectar a los menores de edad, que de manera irresponsable los padres los obligan a realizar actividades para obtener alguna moneda de parte de conductores de vehículos.

Dijo que en el primer operativo realizado en los últimos meses del 2020, fueron detectados 20 menores de edad, trabajando en las calles, en el segundo operativo, fueron ubicados 25 infantes más, mientras que en la tercera ocasión, fueron entre 25 a 30 niños y niñas recorriendo las importantes avenidas de Acapulco.

Las actividades laborales, que estos menores de edad realizan bajo la supervisión y el mando de un familiar, son la venta de frutas, la limpieza de parabrisas, artículos de playa, así como algún tipo de acrobacias en los sitios donde se ubican los semáforos.

Martín Gómez | El Sol de Acapulco

El representante del DIF reafirmó que en esta tercera ola de la pandemia el número de menores en un rango de 7 a 17 años de edad, que recorren las avenidas aumentó de manera visible en Acapulco.

En el 2019, el Sistema Integral para la Familia de Acapulco logró recuperar a siete menores de edad que se encontraban en situación de explotación laboral, procediendo de manera legal contra las madres de estos, por obligar a realizar alguna actividad a estos infantes.

Los siete menores permanecieron por un tiempo en poder del DIF Acapulco, hasta que de procedió a la reintegración de la familia bajo los procedimientos que marca la ley.