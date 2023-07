Palapas y parianes, “focos del crimen” en Acapulco

Los parianes y palapas que se encuentran en la zona federal a lo largo de la bahía de Acapulco se han convertido en un “foco del crimen” donde impiden el libre acceso de los turistas y mientras tanto las autoridades responsables de normar y vigilar las playas están haciendo caso omiso., como Semarnat, Profepa y la Marina.

El presidente de la Federación de Cámaras Empresariales del Estado de Guerrero (Fecanaco), Alejandro Martínez Sídney, denunció que la zona federal ha sido invadida por el comercio informal y se vive una total anarquía, violencia y corrupción.

“Parianeros, comerciantes informales que se colocan con palapas, lonas en las áreas de ingreso a las playas y los parianes son focos del crimen y se van agrandando”.

Sin embargo, dijo que las autoridades responsables de normar y vigilar las playas como es la Semarnat, Profepa y la Marina hacen caso omiso de la gran responsabilidad que es tener orden en la zona federal y las playas.

“Ya lo hemos venido denunciando el alto indice de anarquía, corrupción y violencia que hay en las playas y se requiere inmediatamente la participación de los tres niveles de gobierno para empezar a reordenar las playas y recuperar las playas centímetro a centímetro”.

Lamentó que ante esta anarquía, hoteles y restaurantes aprovechan que hay omisión y no aplicación de las normas de las reglas y también invaden.

Asimismo, el lider empresarial señaló que las sombrillas que están en las playas ya no son de la Administradora de Playa, sino de particulares que no reúnen los requisitos y no son vigilados ni supervisados por las autoridades federales y se está dando una “explotación indiscriminada de la zona federal”.

Insistió que debido a que la autoridad es omisa, se tiene un gran desorden en las playas y accesos a la zona federal.

En ese sentido, el también presidente de Fecanaco pidió la intervención de la Marina, Profepa, Semarnat y la alcaldesa Abelina López para que busquen un grupo de coordinación para empezar a mitigar el desorden, la anarquía, violencia y la corrupción en las playas y accesos.

Dijo que se debe aplicar la ley con todos que están cometiendo un delito al invadir la zona federal, desde comerciantes informales, restauranteros, hoteleros, permisionarios que no tienen permiso y parianeros.

A su vez, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez dijo que anteriormente en las áreas concesionadas de los hoteles se colocaban cordones para proteger a los turistas de los ambulantes pero ahora ya no se ponen porque corren el riesgo de que los multen.