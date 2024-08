Pago obligatorio de cuotas voluntarias persiste en escuelas de Acapulco

En Acapulco existen cerca de 13 mil escuelas públicas entre Preescolar, Primaria y Secundaria, que requieren de las cuotas voluntarias, las cuales ronda desde los 250 hasta los mil pesos, los padres de familia denuncian que son obligados a pagarlas.

“Que no sean tan avaros al dinero y que tengan humanidad. venimos saliendo de una crisis de Otis, pero deben de comprender las escuelas. ¿No, que era gratuita la educación?”, cuestionó Luis de la colonia Renacimiento.

La mayoría de los padres de familia cumplen con las cuotas voluntarias, pero desconocen en que se invierte el dinero.

“Realmente no sé en qué se invierte el dinero que damos año con año, los encargados de las escuelas te las piden de forma obligatoria, quien no lo paga, nuestros hijos e hijas no tienen derecho a inscribirse”, comentó Flor, madre de familia.

“No es justo que las autoridades no están al pendiente de este tema, que es de todos los años. Es fatal su falta de sensibilidad”, agregó Fernando, padre de familia.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG), a través de su titular, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que el cobro de “cuotas voluntarias” en las escuelas públicas de educación básica en el Estado están “estrictamente prohibidas”.

Planteles recibirán a miles de estudiantes en el retorno a las actividades educativas. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

A su vez, Adelina Melgar, madre de familia, denunció que en la primaria, Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Alianza Popular, están cobrando 350 pesos de “cuota voluntaria”.

Este jueves 22 de agosto, el regidor Genaro Vázquez, junto con padres de familia de varias escuelas de Acapulco se manifestaron en las oficinas de los Servicios Educativos de la Región Acapulco - Coyuca de Benítez, para denunciar el cobro de cuotas en los planteles, que ascienden a los mil 250 pesos.

“Está prohibido el cobro de cuotas, sobre todo que los maestros y directivos estén involucrados en estas decisiones de los padres de familia, porque según ellos se escudan, que los padres son los que deciden de las cuotas”, expresó el edil municipal.

Hasta el momento, las autoridades educativas del estado impulsarán un mecanismo o medidas, para evitar que los padres de familia paguen de forma obligatoria las cuotas voluntarias.