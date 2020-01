Padres deben revisar mochilas de sus hijos: Arzobispo de Acapulco

Al solicitar el esclarecimiento de la muerte de los 10 músicos integrantes de la CRAC-PF en Chilapa de Álvarez, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, consideró que son los padres de familia quienes deben revisar las mochilas de sus hijos para evitar actos violentos como el ocurrido en un colegio de Torreón, Coahuila.

Durante su conferencia de prensa dominical, el prelado católico aseguró que el hallazgo de 10 cuerpos que pertenecían a los integrantes de la agrupación musical “Sensación” y también de la CRAC-PF, causó mucho dolor, por lo que su cercanía y ofreció sus oraciones para Dios ayude a pasar este duelo, al tiempo de que consideró necesario que se conozca la verdad sobre el hecho. Estado Confirma FGE localización de diez personas asesinadas en Chilapa

“Es necesario conocer que fue lo que pasó. A mí me causa alarma o la impresión, así como llamada de atención, de que algunos de los artículos (periodísticos) vi que no se habían encontrado cartuchos percutidos, si es verdad que no se han encontrado casquillos percutidos alrededor, entonces, ¿Qué fue lo que pasó?, ¿Dónde pasó?”, cuestionó.

En cuanto a la implementación del operativo Mochila Segura en Guerrero para evitar que niños y adolescentes lleven armas de fuego a la escuela, González González consideró que se debe trabajar en disminuir el número de artefactos que están en manos de la sociedad civil, además de que son los padres quienes deben poner mayor atención en sus hijos, debido a que son ellos los “responsables de mirar las mochilas de los pequeños”, destacando que hace mucho tiempo esa práctica era cotidiana.

En otro tema, aseguró que el constante desplazamiento de personas por cuestiones de violencia, como recientemente aconteció en comunidades de Zirándaro y Guayameo, es preocupante y reconoció que el gobierno del estado y municipal en aquella zona, está al pendiente de la problemática brindando asistencia a los afectados.