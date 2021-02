Pacientes del IECAN se quejan por nueva solicitud de ingreso

Pacientes del Instituto Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán Ortega, se quejaron porque los médicos oncólogos del hospital les avisaron que, a partir de su próxima consulta tendrán que presentar un documento de prueba Covid negativa o no les darán el servicio.

Los inconformes que acuden a consultas luego de haber concluido sus quimioterapias por algún tipo de cáncer, señalaron que, los módulos de pruebas siempre están llenos y no cuentan con recursos para hacerse el test en laboratorios privados.

"No estamos de acuerdo porque eso nos afecta nuestro cuerpo está débil luego de un tratamiento de radiación y ahora exponernos en los módulos no podemos, pero ya nos dijeron que no habrá consulta sin el documento", expresó la señora Natividad López, quien venció el cáncer de mama.

Por su parte, Magali González quien padeció cáncer cervico - uterino, dijo que, apenas hoy su oncólogo le avisó de esta nueva medida porque una vez al mes debe acudir a consulta para estar segura de que no le regrese el cáncer.

Cabe señalar que, el pasado 11 de febrero el director médico del IECAN, Abelardo Medina Martínez, envió una circular para informar a todos los oncólogos y personal del hospital que, a partir de la fecha todos los pacientes que acudan a consulta o al área de hospitalización oncológica, deben presentar la prueba negativa del Covid-19 o no recibirán el servicio.