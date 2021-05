Paciente 95 espera recibir refuerzo de vacuna Cansino

Llegue a la semana 26 de seguimiento de la vacuna china CanSino contra el Covid-19 en Acapulco y me han informado que ante de que termine mayo me llamarán para acudir al Centro de Investigación del Pacífico para recibir una “enmienda” de la dosis y que forma parte del proceso experimental.

Afortunadamente no me he enfermado del virus, sin embargo, estoy ansiosa que una vez que me llamen para recibir un refuerzo de la vacuna, se abra el ciego y me digan si me tocó vacuna o placebo. Local Se mantienen a la baja contagios y hospitalizaciones en Acapulco

Sigo mi rutina de cuidados a pesar de que ahora hay más actividad y movimiento en la calle con el cambio de semáforo amarillo, donde he visto que muchos andan más relajados a veces usan cubrebocas y a otros se les olvida porque creen que ya vacunaron no pueden contraer la enfermedad.

Durante mi llamada de evaluación como parte del seguimiento del protocolo experimental de la dosis, el médico Adrián me comentó que se está en espera de que Cofepris autorice liberar la vacuna para los que participamos como voluntarios en el ensayo en su fase III de este biológico, que actualmente en Guerrero se le aplicó a maestros y adultos mayores en municipios de la región de la Tierra Caliente.

“En cuanto Cofepris autorice los vamos a citar, se plantea que sea dentro de este mes o los primeros días de Junio. Y se aplicaría una enmienda del protocolo y es una modificación al protocolo original y que consiste implementar una visita intermedia y no estaba contemplado en el protocolo original”, explicó.

En la conversación telefónica durante la evaluación de seguimiento, el médico me informó que a pesar de que nos pongan un refuerzo, seguirán evaluándonos hasta que se cumpla el año.

Ante la llegada de la vacuna CanSino a Guerrero, algunos médicos y enfermeras y maestros solicitaron la apertura de su ciego para saber que les tocó, pero lamentablemente la enmienda o refuerzo ya no les va aplicar y quedarían excluidas de este beneficio.

En este medio año, nos aplicarían vacuna, independiente de lo que no haya tocado cuando iniciamos el experimento en su fase tres.

“CanSino está manejando un refuerzo de seis meses, después de la primera dosis y el objetivo es prevenir que la inmunidad decaiga después de los seis meses y puede ser qué hay pacientes que sus anticuerpos puedan bajar por eso previniendo esto implementaron este refuerzo”, me explicó el médico Adrián durante la conversación telefónica.

Adriana, la paciente 95 seguirá siendo parte de este protocolo experimental de la dosis CanSino, ya que cuando me apliquen un refuerzo, también el laboratorio observará si es viable quedarse con una dosis o aumentar el esquema de vacunación a dos, poner la primera y la segunda en seis meses.

Esto nos va servir para ver dentro del protocolo si este esquema de segunda dosis es funcional con todos los pacientes que seamos citados para que se nos aplique el biológico en los próximos días de mayo o los primeros días de Junio.

Durante las pruebas finales al terminar el protocolo, la farmacéutica que elabora la vacuna CanSino, después de su análisis determinará si funciona mejor el esquema de dos dosis.

“El objetivo de la enmienda es ese valorar el esquema de dos dosis. A lo mejor observaron en los pacientes que participan en el experimento en su fase III, que después de seis meses bajan los anticuerpos y ven conveniente implementar una segunda dosis”, me explicó el médico Adrián.

La paciente 95, sigue esperando recibir está segunda dosis y se mantendrá en observación hasta que cumpla el año de mi protocolo y se abra el código de mi expediente.