Otis aún tiene a empresas y negocios en riesgo de cerrar

A casi diez meses de los daños del huracán Otis, en Acapulco aún existen empresas que corren el riesgo de no regresar a abrir sus puertas por la crisis económica en la que siguen sometidas por las deudas millonarias que tienen en servicios públicos, nómina y mantenimiento.

Representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), consideraron que es urgente que los gobiernos rescaten estas empresas con créditos blandos o apoyos que estén relacionados con facilidades de pagos de sus deudas en servicios como energía eléctrica, agua potable, telefonía y permisos y licencias.

“Si no tienen el respaldo de las autoridades, habrá empresas como hoteles pequeños de 20 o 30 habitaciones, así como negocios en la zona turística y en la parte del centro de la ciudad, no van a resurgir, no van a volver a abrir, si no les dan la mano no volverán abrir están sometidos en una total crisis porque se los comieron los adeudos millonarios que tienen los propietarios con los servicios” expresó Raúl Ramírez Gallardo.

En Acapulco va en aumento en el número de locales con anuncios de renta o traspasos. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco.

Dijo que hay hoteles grandes, pequeños, así como restaurantes, discotecas y bares, que deben millones de pesos en agua potable y luz eléctrica desde antes del paso del huracán Otis, por este destino de playa, -dijo- que estos requieren del apoyo de los gobiernos para empezar nuevamente a funcionar y generar fuentes de empleo.

El dirigente de obreros en Acapulco indicó que no se les debe de regalar nada, se les debe de facilitar la entrega de créditos blandos que puedan pagar en un tempo considerable, y una vez que ya tengan sus negocios funcionando.

En este mismo sentido, el integrante de la CTM Progresista Rodrigo Ramírez Justo manifestó que todas las empresas grandes y chicas de Acapulco, fueron afectadas de manera considerable por el huracán Otis, por lo que todos requieren del apoyo de la federación.

Coincidió que, si no se tiene la mano de la federación, del estado y del municipio, muchas empresas que fueron afectadas por el fenómeno natural no volverán a funcionar y esto representaría un crecimiento en el número de fuentes cerradas y un desequilibrio en el rubro turístico.