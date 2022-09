Ordenan detener pipas que circulen fuera de horario en la Escénica

La alcaldesa Abelina López Rodríguez, instruyó a titulares de la dirección de tránsito y movilidad y transportes del municipio, proceder a la detención de unidades (pipas) que circulen sobre la avenida Escénica fuera del horario de las 12:00 de la moche a las 04:00 de la madrugada como lo estipula el artículo 84 del reglamento de transito municipal.

Durante una reunión a puerta cerrada con representantes de Pemex en la sala de cabildo, la presidenta instruyó también a no renovar ningún permiso de circulación a las unidades de Petróleos de México que distribuyen el combustible a las más de 144 estaciones de servicios que hay en la ciudad.

"Yo estoy linchada ante la sociedad en estos momentos, el balón no está en cancha, está con ustedes en Pemex, habíamos acordado en la reunión pasada que se tendrían tres horarios para no circular las pipas por la Escénica, y no se respetaron, no me dejen el balón a mi, yo voy asumir lo que ustedes digan regidores", expresó la primera edil de la ciudad.

López Rodríguez, criticó que Pemex no presente ninguna propuesta que garantice resolver el problema que representa la circulación de pipas cargadas con combustible por la Escénica, por lo que se aplicará el reglamento para prohibir el paso de las pesadas unidades.

Por su parte los regidores, coincidieron que se debe de aplicar el horario de circulación de pipas de 3.5 toneladas como lo marca el reglamento de tránsito para la avenida Escénica donde el pasado lunes 15 de agosto, una pipa cargada con 20 mil litros de combustible explotará. Local Ediles se pronuncian por reubicación de Pemex

Por su parte los representantes de Pemex, aseguraron que hacer cumplir el horario de circulación, provocará un desabasto de combustible en la ciudad, así como el suministro de al aeropuerto y a la Marina.

Manifestaron que el sistema de seguridad en las instalaciones de Pemex Icacos, está hecho a la medida.

Abundaron que al mes, salen de las instalaciones de Pemex, cuatro mil viajes, lo que da un total de 48 mil viajes al año, explicaron que todos los días salen de la subestación tres millones 816 mil litros de combustible diarios, y estos aumentan a más de cuatro millones de litros en temporada de vacaciones y puentes.

Insistieron en un riesgo de desabasto de combustible al disminuir los horarios de circulación de pipas en la ciudad.