Operativo de Transportes detecta uso de plataforma DIDI

Los Inspectores de la Dirección de Transportes realizaron un operativo donde detectaron un taxi que utiliza la aplicación Didi la cual funciona por el celular, pero no están autorizados por la dependencia.

El filtro para detectar a esos transportistas se colocó en la franja turística de Acapulco , a la altura del Asta Bandera poco después de las 10:00 de la mañana en donde se encontró a un taxi color azul con blanco con número económico 1957 prestando el servicio a través de Didi.

Estado Ilegal, aumento de tarifas al transporte en la zona Centro

El delegado de la zona Centro en Acapulco, Jesús Cuevas Ramírez informó que dicha acción es para detectar las unidas des que están dando el servicio a través de la aplicación, así como para revisar tarifas.

Por lo anterior, exhortó a los usuarios a no utilizar tal servicio de transporte por medio de la aplicación ya que no hay ningún permiso y no está autorizada y podría “correr el riesgo de tener un problema legal o jurídico, robo o asalto”, dijo el funcionario.

Cabe mencionar que el usuario que hizo uso del transporte público detenido mostró en su aparato telefónico la manera en cómo solicitó el servicio a través de la aplicación.

El uso de la aplicación DiDi no está autorizada en Guerrero. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco.

Cuevas Ramírez dijo que a la unidad detectada se le infraccionará ya que en el artículo 69 en la fracción octava dice que un concesionario no puede afectar a otro concesionario.

“Es ahí donde entra la competencia desleal al mismo transportista , porque no hay nadie quien les haya regulado las tarifas y se entiende que en esa aplicación cobran otra tarifa más alta ”, explicó.

Asimismo, informó que se haría un piloto por parte del municipio , no obstante, destacó que este no regula el tema del transporte.

Finalmente agregó el delegado del Transporte en Acapulco que no ha habido ningún acercamiento de parte de esos transportistas de Didi, y reiteró que mientras no esté regulada esa aplicación no pueden estar prestando dicho servicio.