Ofrece gobernadora apoyar a colonias olvidadas de Acapulco

Al señalar que sólo hay un Acapulco y se seguirá luchando por apoyar a colonias olvidadas en materia social, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda inauguró con una inversión de 9.5 millones de pesos 1. 08 kilómetros de carretera en la parte alta del Parque El Veladero.

Dijo que está obra en su tercera etapa beneficia a más de 5 mil habitantes y se realizo con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Muchos años pasaron, refirió, para que colonias de la parte alta del Parque El Veladero vieran materializada esta obra de concreto hidráulico.

Comentó que malamente se ha mencionado qué hay dos Acapulco o tres Acapulco, por lo que aseguró que eso no se quiere, !no queremos eso, no queremos que haya dos Acapulco ni tres ni cuatro Acapulco aquí debe de haber un sólo Acapulco todos con los mismos derechos, servicios, desarrollo y progreso”.

Comentó que seguirá luchando por la zona rural y por todas esas colonias que han sido olvidadas para que sea un Acapulco prospero y con bienestar.

Salgado Pineda, aseguró que va garantizar que los recursos y las obras sean repartidos de manera equitativa y con justicia social donde más se requiera.

Comentó que el Veladero, es histórico por ser el lugar donde acampaban las tropas del general José Morelos y Pavón durante la Guerrera de Independencia.

La gobernadora dijo que debe de existir la justicia social para las comunidades y colonias en todo Acapulco.