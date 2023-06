Ofrece Abelina apoyo de cinco mil pesos a damnificados del Mercado Central

La alcaldesa de Acapulco, Abelina Lopez Rodríguez, ofreció apoyo económico de cinco mil pesos a cada uno de los 518 locatarios que fueron afectados por el incendio la madrugada del lunes en el Mercado Central.

Durante una reunión en el área del estacionamiento del mercado con los locatarios, la alcaldesa indicó que la construcción de la nave tiene un costo de 100 millones de pesos y adelantó que ya se tienen 50 millones de pesos de recursos propios del ayuntamiento para iniciar con los trabajos.

Dijo que el próximo miércoles empezarán con la entrega de cinco mil pesos de apoyo para los locatarios que perdieron todo por el incendio, así como una ayuda alimenticia con despensas el próximo lunes.

La alcaldesa informó que se trabajará en tres fuentes, la demolición de la nave mayor con los primeros 50 millones de pesos, 17 millones de pesos más para construir los puestos provisionales en el área de sombrillas, estacionamiento y en la calle Dos de Agosto, donde también serán instalados locales provisionales.

"Soy una mujer sensible a lo que ustedes viven y no soy muy dada a hablar como el político lo hace, mi estilo es afrontar los temas de frente y resolverlos, yo no iva a venir a hablarles sin propuestas de los apoyos que se requerían para todos ustedes", expresó.

López Rodríguez señaló que el próximo miércoles empezarán con la entrega del apoyo económico./ Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

López Rodríguez, dijo que con ayuda o sin ayuda, su gobierno hará la obra del mercado; agregó que el tema del mercado no da tiempo para hacerlo político, ni para discurso, se requiere de acciones.

Fue la madrugada del pasado lunes cuando el incendio consumió casi 600 locales tanto en la nave mayor del Mercado Central como en la zona de sombrillas y el estacionamiento, área donde sostuvo la alcaldesa la reunión con los locatarios afectados.