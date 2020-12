Oferta extra hotelera no cumple con ningún protocolo de sanidad: hotelero

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar pidió que las autoridades correspondientes ponga orden en la oferta extra hotelera, pues además de ser una competencia desleal para la hotelería formal, no cumplen con ningún protocolo de sanidad contra el Covid -19 y hay riesgo de contagios.

En entrevista, ejemplificó qué hay ocasiones que en una casa que tiene cuatro cuartos, meten un autobús que trae 45 personas y eso si es un riesgo de contagio. Local Reforzarán operativos de seguridad y de salud en la temporada decembrina

Además de que las personas tienen el deseo de ver a su familias durante las fiestas de navidad y Año Nuevo y llegan a visitarlos sin ninguna medida y ahí es otro foco de contagio.

Comentó que en los condominios o casas que se rentan dentro de la oferta extra hotelera no tienen ningún control de limpieza, no sanitizan y no cumplen con ningún protocolo.

“Porque ni siquiera están enterados como se maneja los protocolos para cumplir con lo que marca la secretaria de salud y entonces si un riesgo”.

Además, señaló que las casas habitación, departamentos condominales rentan y no pagan ningún impuesto.

Sin embargo, los hoteles pagan agua con tarifa comercial, la secretaría de salud, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Ayuntamiento de Acapulco los trae “bien controladitos ” y a la oferta extra hotelera no los tocan y eso es una competencia desleal que tienen.

Pidió que las autoridades correspondientes regularicen la oferta extra hotelera y tengan un control sanitario.

Por otra parte, informó que para las fiestas de navidad y Año Nuevo, los hoteles del Acapulco Tradicional tienen reservaciones del 40 por ciento y están preparados para recibir a los turistas con un aforo del 50 por ciento de su capacidad.

Además de que confían de que el semáforo epidemiológico naranja cambie amarillo y aumente un poco el aforo de afluencia.