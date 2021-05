Obispos de Guerrero piden a candidatos y candidatas no prometer lo que no van a cumplir

Los Obispos de la diócesis de Chilpancingo - Chilapa, Ciudad Altamirano, Tlapa y Acapulco, hicieron un llamado a los candidatos y candidatas de los diferentes partidos políticos a no prometer lo que no se puede cumplir y que dentro de sus propuestas busquen responder a los desafíos de la violencia, desigualdad social, económica y corrupción.

El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, leyó el mensaje de la comunidad eclesiástica y recomendó a los políticos que buscan un cargo de elección popular a no aceptar fondos ni presiones de la delincuencia organizada para ganar la elección.

Recordó que ante la cercanía de la elección este 6 de Junio, todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de votar y hacerlo de manera libre y en secreto.

Añadió que las propuestas de los candidatos deben responder a los desafíos de fortalecer la seguridad de las personas, propiciar el regreso a sus hogares de quienes tuvieron que huir por la amenaza de grupos, erradicar los casos de extorsión, el cobro de piso, las cuotas; fortalecer la educación para disminuir la pobreza mediante el trabajo digno.

Así como ofrecer a la sociedad los servicios básicos mirando más allá de su período de servicio y considerar que hay que ir a las causas de los problemas y no sólo atender los efectos.

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco donde participan monseñor Salvador Rangel Mendoza, de la arquidiócesis Chilpancingo- Chilapa; Joel Ocampo Goroztieta, Obispo de Ciudad Altamirano; Dagoberto Sosa Arriaga, Obispo de Tlapa y el de Acapulco, Leopoldo González González, le recordaron a los candidatos y candidatas que buscan un cargo de elección popular que el bien común se consigue con campañas éticas y legales.

Por lo que hicieron un llamado a los candidatos y candidatas a no prometer lo que no se puede cumplir y no utilizar la vulnerabilidad de la gente como la pobreza, la salud y la ignorancia de sus derechos humanos para manejarla.

“No atizar rencores o venganzas. Cada candidato y candidata debe de desarrollar su campaña con la seguridad de que su vida e integridad serán respetadas. Ni tampoco deben de polarizar o dividir a la gente”.

Recomiendan los Obispos que los candidatos o candidatas no induzcan la ilegalidad como forma de asegurar una victoria política y que no acepten fondos ni presiones de la delincuencia organizada para ganar la elección.