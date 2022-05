Nuevo director de Capama debe tener los principios de la 4T: Regidor

La designación del nuevo director del organismo operador del agua potable en el municipio, debe de ser un tema que se debe de llevar a la conciliación y el consenso para evitar que no ocurran los problemas que ocasionaron la destitución de Arturo Latabán López.

El regidor por el partido de Morena e integrante del consejo de administración de la Capama, Ilich Augusto Lozano Herrera, dijo que se debe de ser muy cuidadosos de la selección de la persona que llegue a este cargo, debido a que el tema de la paramunicipal es muy complicado desde su situación financiera hasta la crisis sindical de la que se viene.

“Nosotros como integrantes del consejo de administración, estamos a la espera de lo que se determine en la Capama, al consejo de administración no se le ha dado ninguna notificación de quien es la propuesta oficial, no tengo la información como tal hay que ser cuidadosos de la selección de la persona que llegue, se tiene que conciliar, se tiene que consensuar para que no ocurran los problemas que se tuvieron desde el sindicato”, expresó el edil.

Lee también: Refuerzan supervisión de zonas de alto riesgo

Insistió que debe de llegar una persona que tenga un perfil adecuado, que sepa administrar el organismo donde se tiene una deuda de 750 millones de pesos por servicio de luz, además que tenga los principios de la cuarta transformación el de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y el buen trato que también es muy importante para mejorar las condiciones laborales en la dependencia.

Lozano Herrera, también presidente de la comisión de medio ambiente en el cabildo, manifestó que no se ha procedido a convocar a una nueva sesión de trabajo a los integrantes del consejo de administración luego de la salida de Arturo Latabán López, de la dirección del organismo de agua potable de Acapulco.

Refirió que son los integrantes del consejo de administración, los que tienen la legalidad de aprobar la designación a quien sustituirá en la dirección general de la Capama a Arturo Latabán López, quien dejó el cargo el pasado viernes 20 de mayo, debido a la presión ocasionada por los trabajadores de bases que se mantuvieron en paro de labores por cuatro días a las afueras de las oficinas centrales de la paramunicipal.