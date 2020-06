Nuevamente retiran a comerciantes de tianguis de la Zapata

El ayuntamiento de Acapulco, reafirmó que mientras no cambie a color naranja el samáforo epidemiólogico por Covid-19, no se permitirá la instalación de vendedores informales en la via Pública.

Lo anterior fue decorado por el director de vía pública, Iván Hernández Caballero, al encabezar un operativo para retirar a 70 tianguistas de la colonia Emiliano Zapata. Estado Reiniciarán actividades turísticas, playas y polideportivos en Guerrero: Héctor Astudillo

El funcionario, dijo que los comerciantes, ya habían sido notificados, para no instalar sus puestos en la vía pública, por la pandemia del Covid-19 que se tiene en la ciudad.

"No se les permitirá su instalación, mientras la condición sanitaria por el Covid-19, no cambie, porque en estos momentos, no hay condiciones sanitarias no sean diferentes a las que actualmente se registran", expresó.

Hernández Caballero, agregó que desde que fue decretada la tercera fase de la pandemia, se reforzaron los operativos en toda la ciudad para impedir la actividad comercial informal en la vía pública.

Agrego que al igual que los comerciantes del tianguis de la Zapata, no habrá tolerancia para nadie en ninguna área de Acapulco.