"Nos están matando pero tenemos que salir a trabajar"

El líder transportista, Omar Reyes Campos, afirmó que su trabajo se ha convertido en el oficio más peligroso debido a la violencia, porque ¡nos están matando!

Entrevistado sobre el problema de la inseguridad, con un rostro de resignación admite que es un problema que para su gremio se ha vuelto cotidiano , "a veces sube o veces baja la violencia".

Dijo que s alen a trabajar con miedo , pero no tienen de otra, porque si no lo hacen "la familia se queda sin comer , porque no tenemos ningún tipo de apoyo del gobierno".

Muchos de sus compañeros han optado por rentar o vender su concesión , porque su oficio se ha convertido de alto riesgo.

Compañeros han sido asesinados y no hay ningún detenido , igualmente se refiere, al tiempo que también se queja del mal estado de las calles y avenidas.

Afirmó que no hay calle que no esté llena de baches y esto ha provocado desperfectos mecánicos a sus vehículos, "como estamos jodidos, por donde se le vea , porque también padecemos los constantes aumentos de la gasolina.