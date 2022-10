Nos atacaron policías estatales, afirma la UPOEG

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero ( UPOEG ) , de San Pedro Las Playas en Acapulco, denunciaron un presunto ataque por policías estatales, al medio día de este miércoles.

A través de un comunicado con fotografías y videos revelaron que hombres encapuchados y vestidos de negro llegaron en varias camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero a la comisaría municipal del poblado “entraron abruptamente para golpear, amenazar, destrozarlo todo y robarse lo que encontraron ”, dijo el documento.

Por lo anterior, se apreció en fotografías que algunos pobladores de San Pedro Las Playas realizaron un plantón sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en solidaridad a la Policía Comunitaria y condenar el supuesto ataque que sufrieran por parte de los elementos policiacos.

En uno de los videos difundidos por la UPOEG, detallaron que los policías se llevaron uniformes, teléfonos celulares, 26 escopetas, 1 rifle calibre 22, dos camionetas, 3 coches, así como dinero.

En el primer video un policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero refirió “siendo las 12:30 llegaron los estatales no permiso pidiendo, no identificándose, tiraron la puerta, entraron a matar , a lo que venían, yo no sé nos tiraron como si fuéramos delincuentes, nos presentamos, pero aun así no nos hicieron caso, se llevaron carros, dinero, moneditas que tenía uno ahí para los refrescos y la comida la tiraron”.

Otro de los policías que estuvieron presentes durante el supuesto ataque aseguró que los estatales arribaron al lugar “cortando cartucho”, y con palabras altisonantes les ordenaron tirarse al suelo, “nosotros nunca les alzamos las armas, porque no queremos ni un enfrentamiento con el gobierno ”.

En el lugar se observaron varios cartuchos percutidos /Foto: Cortesía @UPOEG.

El primer policía del video hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que los respaldara “señora gobernadora pedimos que nos respaldara por favor y ponga un alto a esto que se está viviendo aquí en San Pedro Las Playas tome nota en el asunto por favor para que no vaya a ver pérdidas humanas ya basta de todo eso”.

Finalmente, también pidieron la intervención del presidente de la República Andrés Manuel López para que cesen los supuestos ataques contra la UPOEG.